Под Харьковом впервые уничтожена зенитная система ВСУ FrankenSAM

Операторы БПЛА российской группировки "Север" обнаружили и уничтожили в Харьковской области редкую зенитную систему ВСУ: советский комплекс "Бук-М1" приспособленный для стрельбы американскими ракетами класса "воздух-воздух" AIM-7 Sparrow.

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Комплекс был замечен в селе Черкасская Лозовая еще до выхода на позицию. Разведывательный беспилотник проследил за движением и развертыванием пусковой установки. Когда оператор убедился, что это не макет, к цели прилетел "Ланцет" и одним зенитным гибридом в ВСУ стало меньше.

Вражеские ресурсы тоже жалуются, что это не макет: "К сожалению, впервые зафиксировано уничтожение относительно недавно появившейся на вооружении ВСУ установки ЗРК "Бук-М1", которую скрестили с американскими зенитными ракетами Sparrow / Sea Sparrow".

"Бук" первого поколения немолод - созданный в СССР комплекс принят на вооружение почти полвека назад, в 1977 году. Однако американская ракета AIM-7 еще старше - она в строю с 1956-го. Созданный путем их скрещивания гибрид прозвали FrankenSAM.

ВСУ привередничать не приходится - в условиях острого дефицита зенитных систем надо воевать тем, что дают.