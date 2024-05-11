Под Харьковом впервые уничтожена зенитная система ВСУ FrankenSAM
Операторы БПЛА российской группировки "Север" обнаружили и уничтожили в Харьковской области редкую зенитную систему ВСУ: советский комплекс "Бук-М1" приспособленный для стрельбы американскими ракетами класса "воздух-воздух" AIM-7 Sparrow.
Комплекс был замечен в селе Черкасская Лозовая еще до выхода на позицию. Разведывательный беспилотник проследил за движением и развертыванием пусковой установки. Когда оператор убедился, что это не макет, к цели прилетел "Ланцет" и одним зенитным гибридом в ВСУ стало меньше.
Вражеские ресурсы тоже жалуются, что это не макет: "К сожалению, впервые зафиксировано уничтожение относительно недавно появившейся на вооружении ВСУ установки ЗРК "Бук-М1", которую скрестили с американскими зенитными ракетами Sparrow / Sea Sparrow".
"Бук" первого поколения немолод - созданный в СССР комплекс принят на вооружение почти полвека назад, в 1977 году. Однако американская ракета AIM-7 еще старше - она в строю с 1956-го. Созданный путем их скрещивания гибрид прозвали FrankenSAM.
ВСУ привередничать не приходится - в условиях острого дефицита зенитных систем надо воевать тем, что дают.
"Любопытно, что для сдерживания северной группировки РФ украинская армия повторяет ту же ошибку, что и при попытке пробить коридор в Работино или придержать российские войска после потери Авдеевки. Остатки войсковой ПВО вытягиваются к линии фронта, чтобы помешать работе носителей планирующих бомб. Однако этот вариант, похоже, был просчитан заранее и по зенитным системам ВСУ сразу начинает прилетать", - пишет Военная хроника.