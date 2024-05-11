Эксперт объяснил важность продвижения ВС РФ на харьковском направлении

Российские силы смогут продвинуться до Кременчугского водохранилища на Днепре, развивая успех на харьковском направлении, заявил в эфире "Соловьев Live" военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев.

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев 10 мая сообщил о боях на нескольких участках линии соприкосновения, включая приграничье, и предупредил, что власти Украины могут организовать информационные провокации. Украинская сторона заявила об эвакуации жителей Волчанска.

"Наши подразделения заходят на харьковском направлении, будут и дальше продвигаться, я думаю, <...> с выходом на Кременчугское водохранилище на Днепр. Все это будет, все это впереди", - считает эксперт.

Он добавил, что "сейчас очень удачный момент, чтобы наносить по укрорейху мощные удары по железнодорожным развязкам, мостам, потому что они сейчас будут гнать большое количество личного состава, вооружение дополнительное". Успехи под Часовым Яром, по мнению эксперта, позволят расчленить группировки ВСУ.