Снайперов из охраны Путина заметили с зарубежными винтовками

Снайперов службы безопасности президента Федеральной службы охраны России заметили с винтовкой Steyr-Mannlicher SSG 08 на параде Победы в Москве 9 мая, пишет Telegram-канал «Военный осведомитель». Авторы канала обратили внимание на снайперскую пару, которая обеспечивала безопасность президента Владимира Путина на Красной площади. Один из охранников наблюдал в бинокль, а другой стоял перед закрепленной на сошках винтовкой SSG 08.

Ранее сообщалось, что для российской крупнокалиберной винтовки ОСВ-96 создали новые моноэлементные пули, способные пробивать бронетранспортеры стран НАТО с усиленной броней. Специалист ЦКИБ СОО филиала Тульского КБП «Высокоточные комплексы» Ростеха Алексей Матвеев сообщал, что в отличие от штатных боеприпасов одноэлементная пуля выточена из цельного прута стали.

В феврале представитель Гаража особого назначения ФСО РФ Денис Симонов рассказал, что Путин не использует для рабочих поездок иностранные автомобили. По его словам, на протяжении последних шести лет глава государства использует лимузин российского производства Aurus.

Российские снайперы получили новую винтовку для СВО: в чем ее преимущества

В январе указом президента России увеличили число сотрудников центрального аппарата Федеральной службы охраны. С 2024 года штатная численность аппарата составит 775 работников, а с 2025 года это количество увеличится еще на 10 человек.