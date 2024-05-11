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Украинский политолог заявил о грубой ошибке ВСУ на поле боя

Киев "прозевал" тот момент, когда численность армии страны превышала количество задействованных в конфликте российских военнослужащих. Об этом в эфире YouTube-канала "ПолитЭксперт" заявил украинский политолог Руслан Бортник.

Украинский политолог заявил о грубой ошибке ВСУ на поле боя
© Газета.Ru

По словам эксперта, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) не смогло воспользоваться преимуществом в численности до того, как утратило его. В результате это привело к отступлению солдат на поле боя, подчеркнул он.

"Мы видим отползание, медленное отступление украинских подразделений по многим направлениям. Мы прозевали", — сказал Бортник.

Он уточнил, что у текущей ситуации в зоне боевых действий есть объективная и субъективная причины. Первая заключается в несистемности и недостаточных объемах помощи со стороны западных стран, вторая — в неспособности Киева воспользоваться переломным моментом и ускорить мобилизацию населения.

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Как отметил политолог, зарубежные партнеры Украины "выложили" почти всю имеющуюся у них технику в рамках данного конфликта. Однако это не помогло, так как нехватка личного состава ВСУ препятствует использованию западного оружия в полном объеме.

"Для этой помощи нужны люди, солдаты, которые ее эффективно используют в бою. А у нас их не хватает", — подчеркнул эксперт.
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