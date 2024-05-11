Армию Украины ждет тяжелый период в ближайшие два месяца на фоне наступления российских военных в зоне спецоперации, сообщил France info командир батальона ударных беспилотников 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко. По его мнению, на фронте возрастет интенсивность столкновений.

На текущий момент украинские бойцы пытаются остановить ВС РФ у стратегически важного город Часов Яр, подчеркнули журналисты. Однако ВСУ страдают от нехватки личного состава и оружия, резюмировали авторы статьи. На эту проблему авторам публикации пожаловался сержант 45-й артиллерийской бригады с позывным Фидель.

Сегодня, к сожалению, мы больше не в состоянии поддерживать наших товарищей из пехоты, когда это столь необходимо, потому что в орудиях у нас почти ничего не осталось, — признал военный.

Зеленский заявил о тяжелых боях на всей линии фронта

Ранее депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет указал, что Украина потеряла кадровую армию. Сейчас ряды ВСУ полнятся в основном мобилизованными и наемниками, обратил внимание политик.

До этого глава крымского парламента Владимир Константинов отмечал, что петиция на сайте президента Украины Владимира Зеленского с просьбой пригласить иностранные войска говорит об истощении ВСУ. По его словам, украинская армия «близка к краху».