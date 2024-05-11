Армия России взяла крупный опорник ВСУ

В Запорожской области военные ВС России смогли взять крупный опорный пункт боевиков ВСУ.

«На Ореховском участке, в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области, подразделения гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка из Новороссийска группировки войск "Днепр" при поддержке авиации и огня артиллерии продолжили улучшение положения по переднему краю и штурмом овладели крупным опорным пунктом ВСУ», - рассказали в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве добавили, что противника деморализовали точными ударами. В результате враг бежал, бросив своих раненых и убитых. При этом часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен.

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