В Минобороны сообщили о подготовке морпехов к форсированию Днепра

МО: морпехи Северного флота готовятся к форсированию Днепра
Морпехи Северного флота группировки войск «Днепр» готовятся к форсированию Днепра и высадке десанта на необорудованный берег в Херсонской области.
Об этом сообщает Минобороны России.
Тренировочный процесс максимально приближен к реальности. Отрабатывается выставление постов боевого охранения на островах, чтобы предотвратить вражеские действия и не допустить высадки войск противника на берег.
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