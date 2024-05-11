В Минобороны сообщили о подготовке морпехов к форсированию Днепра

Морпехи Северного флота группировки войск «Днепр» готовятся к форсированию Днепра и высадке десанта на необорудованный берег в Херсонской области.

Об этом сообщает Минобороны России.

Тренировочный процесс максимально приближен к реальности. Отрабатывается выставление постов боевого охранения на островах, чтобы предотвратить вражеские действия и не допустить высадки войск противника на берег.

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