Посол ФРГ в Киеве назвал условие вступления Украины в НАТО

Посол ФРГ в Киеве Мартин Егер заявил, что Украина сможет вступить в НАТО лишь после окончания конфликта на ее территории. Об этом он заявил в эфире канала ТСН на YouTube.

«Как человек, который находится на Украине, и как дипломат, я уверен, что будущее Украины именно в НАТО, есть консенсус и в НАТО», — уточнил он.

Премьер Шмыгаль заявил, что Украина находится в шаге от вступления в НАТО

При этом, по словам Егера, в настоящий момент членство государства в альянсе «нереально».

Дипломат добавил, что Киев получает поддержку, чтобы «защитить свою независимость», но вопросы о вступлении в блок нужно решать уже после окончания конфликта.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби признал, что России удалось достичь успехов в зоне специальной военной операции (СВО).