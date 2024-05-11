США заключили контракт на производство поставляемых Украине дальнобойных ракет

США заключили контракт с корпорацией Lockheed Martin контракт более чем на 332 миллиона долларов на производство управляемых дальнобойных ракет GMLRS (Guided Multiple Launcher Rocket System). Об этом со ссылкой на Пентагон сообщает РИА Новости.

Контракт рассчитан до 20 октября 2027 года. Эти ракеты активно поставляются на Украину в рамках американской военной помощи.

В марте сообщалось, что GMLRS начнут производить в Австралии, так как американская промышленность не справляется с возросшим спросом на ракеты.

Снаряды GMLRS используются в ракетных комплексах HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System). В ночь на 11 мая стало известно, что Госдепартамент одобрил срочную продажу Украине трех реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.