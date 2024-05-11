Стали известны подробности об ударе по нефтебазе в ЛНР

ТАСС: удар по нефтебазе в ЛНР нанесли кассетными боеприпасами
По предварительной версии, удар по нефтебазе в Ровеньках ЛНР был нанесён кассетными боеприпасами.
Об этом ТАСС рассказали в оперативных службах республики.
Собеседник сообщил агентству, что рядом с нефтебазой были найдены «кассеты».
«Предварительно, ВСУ для удара по нефтебазе применили кассетные боеприпасы», — сказал представитель оперативных служб.
Выросло число погибших при обстреле нефтебазы в ЛНР
Ранее количество погибших при обстреле нефтебазы в Ровеньках выросло до трёх человек.