Стали известны подробности об ударе по нефтебазе в ЛНР

По предварительной версии, удар по нефтебазе в Ровеньках ЛНР был нанесён кассетными боеприпасами.

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Об этом ТАСС рассказали в оперативных службах республики.

Собеседник сообщил агентству, что рядом с нефтебазой были найдены «кассеты».

«Предварительно, ВСУ для удара по нефтебазе применили кассетные боеприпасы», — сказал представитель оперативных служб.

Выросло число погибших при обстреле нефтебазы в ЛНР

Ранее количество погибших при обстреле нефтебазы в Ровеньках выросло до трёх человек.