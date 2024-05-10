Белый дом: ВС РФ начали наступление на Харьков

Администрация Соединенных Штатов считает, что Вооруженные силы РФ начали наступление на Харьков. С таким утверждением выступил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Однако я могу сказать, что мы ожидали начала Россией наступления на Харьков, которое, как представляется, теперь стартовало. Мы тесно координировали свои действия с Украиной, чтобы помочь им подготовиться к этому", - сказал он. "Мы ожидаем, что Россия попытается продвинуться в Харькове, а также, возможно, что Россия предпримет дальнейшие шаги в ближайшие недели. <...> Приток американской помощи позволит Украине противостоять <...> в течение 2024 года", - утверждал Кирби.

По его словам, значительные объемы боеприпасов из объявленного США 24 апреля пакета военной помощи, "включая артиллерийские снаряды и ракеты для противотанковых комплексов, уже поступили на Украину".

"Украина получила [тактические баллистические ракеты] большой дальности ATACMS для использования внутри своей суверенной территории, что лишает российские войска возможности укрыться где-либо на территории Украины", - полагает представитель Белого дома.

Министерство обороны РФ сообщило 6 мая, что в результате активных действий подразделения группировки войск "Запад" был освобожден населенный пункт Котляровка в Харьковской области. 8 мая Вооруженные силы Российской Федерации установили контроль над селом Кисловка.