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Пентагон подсчитал объем помощи Украине при Байдене

Общий объем помощи Украине за время президентства Джо Байдена превысил 51,3 миллиарда долларов. Об этом сообщил Пентагон, передает РИА Новости.

Пентагон подсчитал объем помощи Украине при Байдене
© globallookpress.com

В ведомстве уточнили, что 50,6 миллиарда из этой суммы Киев получил после начала спецоперации России.

Ранее стало известно, что США объявят о новом пакете военной помощи Украине на 400 миллионов долларов. Вашингтон намерен передать Киеву ракеты Stinger для систем Patriot, а также БМП Bradley, бронетранспортеры MRAP, ПТРК Javelin.

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