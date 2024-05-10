ФРГ предложила Канаде и Норвегии усилить военное присутствие в Арктике

Канаде и Норвегии следует объединиться для защиты морских путей в Северной Атлантике и Арктике. Такое мнение выразил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в ходе совместной пресс-конференции с канадским коллегой, сообщает РИА Новости.

Писториус передал министру национальной обороны Канады Биллу Блэру письмо, подписанное им и норвежским коллегой.

«Давайте начнем трехстороннее стратегическое морское партнерство с акцентом на обеспечение безопасности морских путей через Северную Атлантику и Арктику», — пояснил содержание документа глава немецкого Минобороны.

15 апреля в МИД РФ предупредили о последствиях усиления присутствия НАТО в Арктике. Изменения прогнозируются в связи с присоединением к альянсу Швеции и Финляндии. Ожидается размещение на территории этих стран «дополнительных сил и средств, уплотнением учений», а также созданием командно-штабных цепочек».

До того сообщалось, что Норвегия может парализовать российский Северный морской путь подводными дронами Hugin AUV. Они способны работать на расстоянии до 2200 километров от базы и на глубине до шести километров.