В районе Гуляйполя Запорожской области Вооруженные Силы РФ ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» поразили зенитно-ракетный комплекс Patriot и радиолокационную станцию AN/MPQ-65 ВС Украины в Запорожье. Об этом РИА Новости сообщили в силовых структурах.

Ранее расчет 152-миллиметрового орудия «Гиацинт-Б» 50-го артиллерийского полка группировки войск «Днепр» уничтожил миномет и военнослужащих ВСУ при занятии ими позиции севернее населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщил журналистам агентства старший офицер артиллерийской батареи с позывным «Свердловск».