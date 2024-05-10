Стало известно, когда Украине доставят самолеты F-16

Украина получит первые самолеты F-16 в течение нескольких недель, до июля 2024 года. Об этом написала Gazeta.ru со ссылкой на военный источник издания Evening Standard.

«Первые истребители F-16, которые будут доставлены с Запада, прибудут в Украину в течение нескольких недель. Самолеты должны быть поставлены к июню-июлю», — пишет издание.

Какая именно страна поставит самолеты Киеву, не говорится. Поставить Киеву F-16 обязались Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия.

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Легкий истребитель четвертого поколения F-16 совершил первый полет в 1974 году. Самолет модификации F-16C Block 52 получил двигатель Pratt & Whitney F100-PW-229 с бесфорсажной тягой 7900 килограмм-сил. Истребитель может нести различное вооружение, включая крылатые ракеты AGM-158 JASSM и корректируемые бомбы JDAM.