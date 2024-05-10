МО РФ сообщило об освобождении Новокалиново в ДНР

Подразделения группировки ВС РФ "Центр" освободили Новокалиново в ДНР, отбили за неделю 48 контратак противника. ВСУ за этот период на этом направлении потеряли более 2 360 человек и 83 единицы техники, включая 1 Leopard, 2 Abrams, 2 БМП Bradley и 1 БМП Marder, сообщили в Минобороны России.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий освободили населенный пункт Новокалиново Донецкой Народной Республики, нанесли поражение формированиям 12 бригад ВСУ и отразили 48 контратак противника в районах населенных пунктов Семеновка, Соловьево, Очеретино и Нетайлово Донецкой Народной Республики", - сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что за неделю на данном направлении ВСУ потеряли более 2 360 военных, 4 танка, включая один Leopard и 2 Abrams, 16 боевых бронемашин, в том числе 2 БМП Bradley и 1 БМП Marder, 32 автомобиля, 30 орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО Vampire чешского производства.