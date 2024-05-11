Уничтожение моста в Харьковской области попало на видео

Telegram-канал «Фронтовая птичка» опубликовал кадры нанесения ракетного удара по мосту через реку Северский Донец в окрестностях поселка Старый Салтов Харьковской области. Отмечается, что переправа была поражена высокоточной крылатой ракетой Х-38, которая находится на вооружении у Российской армии.

Авторы канала отмечают, что данный мост служил логистической артерией для тыла, боевого обеспечения и осуществления подвоза личного состава ВСУ, дислоцирующегося в Волчанске, а также «для бегства в Харьков».

Ранее Вооруженные силы России поразили ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» зенитный ракетный комплекс Patriot и радиолокационную станцию AN/MPQ-65 Украины в Запорожье. Эти кадры также попали в сеть.