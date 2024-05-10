Российские войска ведут бои в приграничных районах Харьковской области

Виталий Ганчев, глава военно-гражданской администрации Харьковской области, сообщил в Telegram-канале, что ведутся бои на нескольких участках линии соприкосновения, в том числе в приграничных районах.

«По обстановке на Харьковском направлении. Наши бойцы продолжают активно бить врага. Идут бои на нескольких участках линии соприкосновения, в том числе и в приграничных районах Харьковской области», - написал Ганчев.

По информации РИА Новости местных жителей просят не покидать укрытий без острой необходимости и предусмотреть возможные информационные провокации.

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До этого сообщалось, что военные из группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Кисловка в Харьковской области. По данным Минобороны РФ, российские военные улучшили положение по переднему краю и полностью освободили населенный пункт.