Пентагон объединился с Маском для "противостояния" войскам РФ

Министерство обороны США прикладывает определенные усилия к тому, чтобы российские войска не могли пользоваться интернет-терминалами Starlink на Украине. Об этом рассказал агентству Bloomberg помощник министра по космической политике Джон Пламб.

«США активно сотрудничают с правительством Украины и компанией SpaceX, чтобы противостоять незаконному использованию Россией терминалов Starlink», - сказал Пламб.

Он заявил, что Пентагону удалось «достичь компромисса» с владельцем Starlink Илоном Маском.

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«Для нас он остается очень надежным партнером», – констатировал помощник министра.

Ранее Илон Маск заявлял, что его компания SpaceX не продает терминалы Starlink России.