Силы ПВО уничтожили 17 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России уничтожили 17 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Об этом Министерство обороны (МО) России сообщило в своем Telegram-канале.

Отмечается, что Киев пытался совершить террористическую атаку около 19:45 по московскому времени. Помимо снарядов РСЗО Vampire, средства ПВО уничтожили еще пять управляемых авиационных бомб и беспилотник.

Украинский беспилотник над Белгородской областью также был сбит ранее, в 15:15 по московскому времени.