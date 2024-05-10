Подполье: российские военные нанесли мощные удары по Харькову

Армия РФ ударила по Харькову и Харьковской области, поражен склад, а также личный состав ВСУ. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

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«Удары нанесены по складам с боекомплектом и расположению личного состава в Харькове и Харьковской области. Также был удар по полигону в Чугуеве», — заявил Сергей Лебедев, его слова приводит РИА Новости.

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Ранее командир 92-го полка ВСУ полковник Павел Федосенко заявил, что ВС РФ близки к взятию Харькова. По его словам, это произойдет через несколько недель. Недавно российская армия освободила Кисловку, которая находится на харьковском направлении, передает «Национальная служба новостей».