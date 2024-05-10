В Польше нашли могилу наемника, снимавшего убийство российского военного

В Польше нашли могилу иностранного наемника Януша Шереметы, который заснял убийство российского военного, сообщает РИА Новости.

Она находится на маленьком приходском кладбище в селе Шкляры Подкарпатского воеводства. 41-летний мужчина погиб в 2022 году во время битвы за Артемовск. У наемника не было военной подготовки до отправки в зону спецоперации. Однако в 2022 году он попал в «интернациональный легион» Украины. В соцсетях он выкладывал видео, как, предположительно, российского военного добивали в БМП, бросив гранату в люк.

«Надо быть уверенным, что там никого сзади не осталось, а то с тыла может создать нам проблему», - прокомментировал он запись.

Гранату бросил японец. В настоящее время большинство материалов в соцсетях Шереметы удалены.

Вместе с ним служили военные из Японии, Колумбии и Польши. Польский наемник делился также ходом боев в Харьковской области, которая граничит с ЛНР.