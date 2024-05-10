ПВО ночью уничтожили пять украинских беспилотников

Системы противовоздушной обороны РФ ночью ликвидировали пять беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом в пятницу, 10 мая, заявили в министерстве обороны России.

— В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, — следует из публикации в Telegram-канале.

Уточняется, что три БПЛА были ликвидированы в небе над территорией Брянской области, один – над Московской областью и один — над Белгородской.

Силы ПВО Министерства обороны в городском округе Подольск отразили атаку беспилотника, летевшего на столицу. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Согласно предварительным данным, пострадавших и разрушений на месте падения обломков нет.

Накануне стало известно, что беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал завод «Газпром нефтехим Салават» в Башкортостане.

В ночь на 9 мая произошло возгорание на нефтебазе в селе Юровка под Анапой. В результате повреждения нескольких резервуаров начался пожар.