Мобилизация: последние новости на сегодня 10 мая 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 10 мая 2024, в материале «Рамблера».

В Севастополе ветеранам и участникам СВО представили спектакль "Судьба человека"

Ветеранам, детям войны, участникам специальной военной операции и членам их семей представили премьеру спектакля «Судьба человека» по рассказу Михаила Шолохова, сообщает ТАСС.

Она состоялась на сцене академического русского драматического театра имени А.В. Луначарского в Севастополе. Всего было приглашено более 300 человек.

Драматическая баллада повествует о том, как на стыке эпох, на разломе войны и мира встретились два одиноких человека. У солдата Андрея Соколова за плечами фронт, страшный плен, трагическая гибель любимой жены и дочек, смерть единственного сына 9 мая 1945 года и воронка на месте дома, у маленького Ванюши — горькая судьба беспризорника, погибшая при бомбежке мать и убитый на фронте отец.

МО РФ сообщило о подвиге рядового, уничтожившего трех солдат ВСУ

Командир отделения штурмовиков Тимур Ахмадов в ходе взятия опорного пункта противника получил контузию, но смог уничтожить трех военных и Вооруженных сил Украины продолжить штурм, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Боец скрытно подобрался к опорному пункту врага. Броском ручной гранаты он уничтожил трех боевиков, после чего забрался в опорный пункт и приступил к его зачистке. Опорный пункт противника был взят.

Противник контратаковал, но Ахмадов с подчиненными сутки удерживали опорник до прибытия усиления.

Максим Егоров вручил участнику СВО Денису Воротникову орден Мужества

В День Победы Глава Тамбовской области Максим Егоров встретился с участником специальной военной операции Денисом Воротниковым и вручил ему орден Мужества, сообщает tambov.gov.ru.

Боец за активное участие в спецоперации в июле 2022 года был награжден государственной наградой — медалью «За отвагу». В ходе исполнения военных обязанностей он получил травму и ушёл в отставку по состоянию здоровья.

За свою службу он был представлен к еще одной государственной награде – ордену Мужества.