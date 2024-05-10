Cпецоперация на Украине 10 мая: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 10 мая 2024 года.

Пленный назвал причину отхода ВСУ с оборонительных позиций под Авдеевкой

Военнопленный Украины Юрий Юречко назвал причину отхода Вооруженных сил Украины с оборонительных позиций под Авдеевкой, сообщает «Лента.ру».

По его словам, отступление вызвано комбинированными ударами российских войск и непрерывным огнем.

Как отметил солдат, российские военные отслеживают места отхода с беспилотников и сразу наносят туда удары, вынуждая ВСУ отступать на более дальние рубежи.

ДНР за сутки 25 раз подвергалась атакам ВСУ, погиб мирный житель

Украинская армия 25 раз нанесла удары по территории ДНР за прошедшие сутки, сообщает телеканал «Звезда».

В результате атак погиб один мирный житель, двое получили ранения.

Повреждены 24 жилых дома, а также 10 автомобилей. ВСУ применили 64 различных боеприпасов.

МО РФ сообщило о поражении гаубицами Д-30 Западной группировки замаскированных позиций ВСУ

Расчеты российских гаубиц Д-30 уничтожили замаскированные позиции противника, пулеметные точки и живую силу Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС.

Российские военные в круглосуточном режиме наносят точные удары по вскрытым военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, технике и живой силе ВСУ в зоне проведения СВО.

С помощью гаубиц российские бойцы уничтожили пехоту ВСУ, окопавшуюся в своих временных позициях, и пулеметные точки.