Стали известны подробности о штурме Очеретина

Военнослужащие группировки российских войск "Центр" при штурме Очеретина в Донецкой Народной Республике (ДНР) заходили в населенный пункт мелкими группами вдоль железнодорожной насыпи в сумерках, следует из опубликованных Минобороны России кадров.

"Заходили вдоль железной дороги, подразделение соседнее нам освободило путь, после чего стояла наша дальнейшая задача пройти через железную дорогу, зайти на промзону, зачистить сначала промзону. Противник оказывал сопротивление. Когда мы только зашли на электроподстанцию, в здании сидело около 20 человек, и вот этот маршрут вдоль железной дороги очень контролировался артиллерией противника, FPV-дронами. Взяли упорством, по-другому никак", - рассказал начальник штаба батальона мотострелкового соединения с позывным Эдельвейс.

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По его словам, сначала одна рота зашла на промзону и зачистила ее. После этого противник стал сильнее контролировать железную дорогу и российским бойцам "пришлось воевать на два фронта".

"Две роты у меня действовали по лесопосадкам и освобождали еще один путь, чтобы был еще один маршрут, как можно пройти на промзону, чтобы дальше действовать в направлении населенного сектора. Ждали моменты, в основном пытались затянуться, так скажем, в серое время суток, это было утро или вечер, в основном утром и вечером затягивались, пытались по такому времени затягиваться", - добавил Эдельвейс.

Как в свою очередь пояснил командир роты мотострелкового соединения с позывным Поэт, от промзоны российские силы продолжили работать в направлении северо-восточной части населенного пункта.

"Зачищали жилые кварталы, можно так сказать, что там основные пятиэтажки были. Вот на этом участке мы работали. За пятиэтажки они на самом деле бились сильно, потому что это дополнительная высота. Сам лично забирался на них, наблюдал. Очень хороший обзор, порядка 10 км, открывается. Стандартная оборона, выбирали наиболее выгодные сектора. Оттуда вели огонь в сторону, в нашу сторону", - уточнил он.

Об освобождении поселка Очеретино в ДНР Минобороны РФ сообщило в воскресенье, 5 мая.