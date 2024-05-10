На Украине рассказали о страхе офицеров ВСУ

Главред сайта «Цензор.нет» и бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов заявил, что увольнения инициативных командиров бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) привели к определенным последствиям. Об этом он сообщил в своем видеоблоге на YouTube.

Бутусов рассказали о страхе офицеров ВСУ и признался, что командиры подразделений боятся докладывать руководству достоверную обстановку при возникновении кризиса.

«Для того, чтобы их не уволили», — уточнил он.

Журналист добавил, что страх украинских офицеров обоснован тенденцией верховного командования увольнять инициативных командиров бригадного уровня, докладывающих о положении ВСУ. Недостоверные данные ложатся в основу неверной оценки ситуации в зоне военных действий и приводят к заблуждениям о ресурсах армии страны.

«С управлением, с достоверными докладами — у нас с этим большая проблема», — заключил Бутусов.

Ранее Бутусов рассказал, из-за чего ВСУ в Донбассе несут большие потери в живой силе. По его словам, причиной является отсутствие оборонных сооружений.