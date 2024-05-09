В Курской области объявлена опасность атаки БПЛА

В Курской области объявлена опасность атаки беспилотников, сообщил губернатор Роман Старовойт. Силы и средства ПВО приведены в готовность.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — заявил губернатор.

9 мая в Новой Таволжанке Белгородской области из-за удара ВСУ погибла женщина, которая в момент обстрела находилась на улице. Ещё одна женщина погибла в посёлке Тёткино Курской области из-за прямого попадания снаряда ВСУ в жилой дом.