В районе ЗАЭС объявляли воздушную тревогу из-за угрозы атаки БПЛА

Воздушная тревога объявлялась в среду и четверг в районе Запорожской АЭС (ЗАЭС) из-за присутствия беспилотника. Об этом говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Вчера эксперты МАГАТЭ сообщили, что в течение примерно 90 минут действовал сигнал воздушной тревоги с запретом передвижения снаружи, что, как сообщили группе экспертов на ЗАЭС, якобы было вызвано присутствием беспилотников в районе пруда-охладителя. Эксперты не слышали никаких взрывов в период ограничения передвижения", - сказано в заявлении, опубликованном в четверг на сайте агентства.

В МАГАТЭ отметили, что в четверг также объявлялась тревога с запретом на нахождение снаружи станции.

7 апреля украинские войска трижды атаковали беспилотниками ЗАЭС. Был поврежден грузовик, разгружавший продукты у столовой, расположенной на территории станции. Пострадали три человека. Один из беспилотников ударил по крыше шестого энергоблока.