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Российская полиция в Сирии заблокировала колонну «международной коалиции»

Российская военная полиция заблокировала колонну "международной коалиции". Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике генерал-майора Юрия Попова.

Российская полиция в Сирии заблокировала колонну «международной коалиции»
© РИА Новости

На брифинге он рассказал, что инцидент произошел днем 8 мая возле населенного пункта Сармоак-Фаукани провинции Хасеке.

"Подразделением военной полиции ВС РФ была блокирована недеконфликтованная колонна так называемой "международной антитеррористической коалиции" в составе шести БМП "Бредли" и двух пикапов", - сказал военнослужащий на брифинге.

Он добавил, что после этого колонна "коалиции" развернулась и убыла в обратном направлении.

1 мая сообщалось, что ВКС России нанесли удары по двум местам базирования боевиков в провинции Хомс.

2 мая в окрестностях сирийской столицы Дамаска были слышны звуки нескольких взрывов.

До этого Сирия ввела электронные визы для россиян.

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