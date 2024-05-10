Замгенсека НАТО оценил возможность нападения России на страны альянса

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что на данный момент у России нет намерений нападать на какую-либо страну альянса. Его слова передает РИА Новости.

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"Очевидно, что у России в данный момент нет ни намерения, ни возможности совершать военное нападение на какое-либо государство НАТО, но против нас развязана тотальная гибридная война", - сказал он.

Джоанэ добавил, что в настоящее время наблюдается сочетание технологических и социальных кризисов. До этого польский премьер Дональд Туск заявил, что все союзники НАТО боятся ядерной войны с Россией и не хотят видеть войска альянса на Украине, однако там уже есть "немного солдат" блока. Политик также сравнил происходящее в зоне конфликта с войной в Югославии и раскритиковал тогдашнее участие Запада. По его словам, войска ООН провалились и армия НАТО тоже действовала "не круто".