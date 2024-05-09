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Германия пообещала поставить Украине три РСЗО HIMARS американского производства

Германия пообещала поставить Украине три реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус во время визита в США, его слова приводит РИА Новости.

Германия пообещала поставить Украине три РСЗО HIMARS американского производства
© globallookpress.com
«Теперь я могу подтвердить, что мы в сотрудничестве с американцами поставим Украине 3 РСЗО HIMARS», — сказал министр обороны.

Ранее Харьковская областная военная администрация (ОВА) со ссылкой на посла ФРГ в Киеве Мартина Йегера сообщила, что Германия передаст Украине дополнительные системы Patriot и IRIS-T, а также системы противовоздушной обороны (ПВО) малого радиуса действия Skynex.

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