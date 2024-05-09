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На Украине рассказали о новом способе ВС РФ уничтожать ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России уничтожают подразделения украинской армии, разделив их на две части. Об этом рассказал полковник запаса Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков в беседе с украинским политологом Вадимом Карасевым, запись интервью опубликована на YouTube-канале "Говорит и доказывает Вадим Карасев".

На Украине рассказали о новом способе ВС РФ уничтожать ВСУ
© РИА Новости

Согласно информации отставного полковника, раньше российские бойцы заходили в населенные пункты республики лишь с одной стороны, в настоящее время они сменили тактику и наступают сразу с нескольких направлений.

"Разрезают на две части", - пояснил Стариков.

По его словам, подразделения ВСУ с восточной стороны сразу отходят, и территория мигом освобождается. В таком виде российской армии проще ликвидировать подразделения украинских войск.

"А потом уже закрепляются", - констатировал полковник запаса.

Перед этим британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Вооруженные силы РФ методично уничтожают украинскую артиллерию.

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