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Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе

Режим предупреждения о ракетной опасности объявили в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе
© РИА Новости

Губернатор Белгородской области обратился к жителям с призывом укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.

«Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал он в личном Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили четыре украинских БПЛА над Белгородской областью. Позднее стало известно, что над регионом сбили ещё три дрона.

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