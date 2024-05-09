Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе

Режим предупреждения о ракетной опасности объявили в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор Белгородской области обратился к жителям с призывом укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.

«Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал он в личном Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили четыре украинских БПЛА над Белгородской областью. Позднее стало известно, что над регионом сбили ещё три дрона.