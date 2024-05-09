Великобритания «подарила» Украине дефектные танки

Великобритания поставляет на Украину неисправные танки Challenger 2, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственные источники. У боевых машин массово ломаются критически важные детали, которые необходимы им для передвижения.

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Так, у одного из переданных ВСУ британских танков произошли три критические поломки за две недели: вышли из строя два стартера и венец маховика. Эти детали в срочном порядке запрашивал у командования Иван Шныр — руководитель одной из украинских военных частей, солдаты которой участвовали в боевых действиях под Авдеевкой. Об этом свидетельствуют документы, опубликованные каналом. Кроме этого, украинские бойцы жалуются на недостаточно мощные двигатели Challenger 2. По их словам, из-за этого боевые машины часто застревают в мягком грунте, их приходится буксировать.

Названо слабое место танка Abrams

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что у ВСУ осталось 25 американских боевых танков Abrams, переданных США. При этом, по его мнению, только 20 машин находятся в исправном состоянии. Как отметил Матвийчук, в общей сложности Вашингтон передал Киеву 30 танков, пять из которых подбили российские военные.

Герой России Сергей Липовой ранее рассказал, что российский экипаж танка Т-72Б3 смог поразить американский Abrams одним выстрелом, попав в уязвимое место боевой машины. Он предположил, что снаряд танкистов угодил в двигательный отсек американской машины. По словам Липового, Abrams уязвимы сверху, поскольку в этом месте толщина брони минимальная.