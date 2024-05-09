Зеленский снова назначил Герегу командующим силами поддержки ВСУ

Владимир Зеленский вновь назначил Дмитрия Герегу командующим силами поддержки ВСУ. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на офис Зеленского.

Причина кадровых перестановок не указывается.

По данным агентства, Герега занимал эту должность с августа 2021 года по 4 марта нынешнего года. На его место был назначен Александр Яковец. Через некоторое Зеленский отстранил его.

«Назначить Герегу Дмитрия Михайловича командующим Сил поддержки Вооружённых Сил Украины», — говорится в тексте указа.

Ранее сообщалось, что украинский лидер уволил экс-главкома ВСУ Валерия Залужного с военной службы по состоянию здоровья.