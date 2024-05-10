На линии боевого соприкосновения уничтожен очередной танк Leopard 2 германского производства. Произошло это на Марьинском направлении. Бойцы артиллеристы и операторы дронов продемонстрировали отличное взаимодействие.

© Российская Газета

Вражеская боевая машина была обнаружена нашим разведывательным БПЛА, после чего по ней открыли огонь. Один из снарядов обездвижил многотонную "кошку". Прилетевший беспилотник-камикадзе завершил охоту - Leopard 2 загорелся.

По ряду оценок, это уже двадцать пятый танк такого типа, потерянный вооруженными формированиями киевского режима с начала лета прошлого года, когда такая техника начала активно применяться на фронте. Около пятнадцати уничтоженных единиц - это не самая новая модификация А4. Такие образцы пытались усилить навесной динамической защитой "Контакт" первого поколения, но в боях данные нововведения помогали мало.

Еще около десятка - более совершенная версия А6, но и такие танки не выдерживают, когда их атакуют современные российские средства поражения. Одна из таких машин, ставшая трофеем, в настоящее время демонстрируется в Москве на Поклонной горе.

Также вчера стало известно об уничтожении одной из самых мощных в ВСУ самоходок - немецкой PzH 2000, а до этого сообщали о том, что нашим бойцам удалось сжечь Leopard 1.