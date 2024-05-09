В Белгородской области сбиты два дрона армии Украины
Силы ПВО России в период с 20:30 до 21:40 сбили над Белгородской областью два беспилотника украинской армии.
Об этом сообщает Министерство обороны.
«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — заявило ведомство.
9 мая в Новой Таволжанке из-за удара ВСУ погибла женщина, которая в момент обстрела находилась на улице. Ещё одна женщина погибла в посёлке Тёткино Курской области из-за прямого попадания снаряда ВСУ в жилой дом.