В Белгородской области сбиты два дрона армии Украины

Силы ПВО России в период с 20:30 до 21:40 сбили над Белгородской областью два беспилотника украинской армии.

Об этом сообщает Министерство обороны.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — заявило ведомство.

9 мая в Новой Таволжанке из-за удара ВСУ погибла женщина, которая в момент обстрела находилась на улице. Ещё одна женщина погибла в посёлке Тёткино Курской области из-за прямого попадания снаряда ВСУ в жилой дом.