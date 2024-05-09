Минобороны показало парад глазами летчиков ВКС

Министерство обороны РФ опубликовало видеоролик, на кадрах которого летчики Воздушно-космических сил вылетают из Кубинки с тем, чтобы участвовать в параде Победы.

В ведомстве отметили, что в воздушной части парада пролетели самолеты пилотажных групп «Русские Витязи» и «Стрижи», а также штурмовики Су-25, которые окрасили небо в цвета российского флага.

Пролет авиации выполнялся на высотах до 500 метров и на скорости 550 километров в час.

На кадрах видео самолеты поднимаются с военного аэродрома, летят над полями и населенными пунктами. Затем под крыльями истребителей проплывает праздничная Москва.

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Снег и сильный ветер создавали трудности для проведения воздушной части парада Победы на Красной площади, но летчики были к ним готовы, рассказал командир Центра показа пилотажа и авиационной техники, ведущий парадного строя авиации полковник Андрей Алексеев.

«Основные вводные были по метеоусловиям, по зарядной такой обстановке - осадки со снегом и, конечно, достаточно плотный сильный ветер и ветровая волна. Это накладывало определённые особенности, но группы все подготовлены, все прошло штатно», — пояснил полковник.

Напомним, что ранее в небе над Марселем французские летчики также «показали» российский триколор. Это произошло вследствие ошибки одного из пилотов элитной пилотажной группы.