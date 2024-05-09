Минобороны показало парад Победы глазами летчиков ВКС

Видеозапись с полетом из камер самолетов с парада на 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной опубликовало Министерство обороны России.

В воздушной части парада участвовали самолеты пилотажных групп «Русские Витязи» и «Стрижи», штурмовики Су-25. Они окрасили небо в цвета флага России, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Полет выполняли на высотах до 500 метров и на скорости 550 километров в час, уточнило министерство.

Ранее командир авиагруппы высшего пилотажа «Русские витязи» полковник Андрей Алексеев сообщал, что авиационная часть парада Победы в Москве прошла в обычном режиме, ей не помешала пасмурная погода.