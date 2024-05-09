БТР-82А смог увернуться от двух выстрелов из гранатомета и выдержал попадание

Дерзкий бросок под плотным огнем противника предпринял российский экипаж БТР-82А в районе населенного пункта Урожайное. Экипаж высадил группу мотострелков и возвращался в свое расположение, когда по нему открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов.

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Первый боеприпас разорвался за кормой идущей на большой скорости машины. Второй пролетел над бронетранспортером и сдетонировал метрах в тридцати.

Находящиеся в развалинах возле дороги боевики вооруженных формирований киевского режима выпустили третью гранату, и она, по всей видимости, попала в "восемьдесят второй", но он продолжил движение и сумел выйти из зоны обстрела.

Необходимо отметить высокое качество нашей техники, а также бесстрашие и высокий профессионализм российских воинов, благодаря чему поставленная задача оказалась выполненной.