Стало известно об отказе бригады ВСУ уводить в тыл Abrams

Бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказалась уводить в тыл танки Abrams по поручению США. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис, передает РИА Новости.

Он напомнил, что в западных СМИ распространилось сообщение о решении отвести Abrams с линии фронта, так как танки были слишком уязвимы перед атаками России. По его словам, такие обстоятельства позорили США.

В Минобороны назвали суточные потери противника