Стало известно об отказе бригады ВСУ уводить в тыл Abrams

Бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказалась уводить в тыл танки Abrams по поручению США. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис, передает РИА Новости.
Он напомнил, что в западных СМИ распространилось сообщение о решении отвести Abrams с линии фронта, так как танки были слишком уязвимы перед атаками России. По его словам, такие обстоятельства позорили США.
В Минобороны назвали суточные потери противника
«Военное подразделение, которое эксплуатирует эти танки, украинская 47-я механизированная бригада, очевидно, публично выступила против этого, они отказываются», — сказал Меркурис.
Lenta.ru: главные новости