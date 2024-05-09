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Зеленский уволил Залужного с военной службы

Владимир Зеленский уволил бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного с воинской службы по состоянию здоровья. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу офиса Зеленского.

По данным агентства, украинский лидер 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ.

«Уволить генерала Залужного Валерия Федоровича с военной службы в отставку по состоянию здоровья с правом ношения военной формы одежды», — говорится в указе, опубликованном на сайте офиса.

Журналисты отметили, что следующим указом Зеленский назначил Залужного послом Украины в Великобритании.

Также украинский лидер уволил Сергея Лупанчука с должности командующего Силами специальных операций ВСУ. Ему на смену пришел Александр Трепак.

Ранее бывшему главкому ВСУ присудили звание «Почетный гражданин Киева», но фракция пропрезидентской партии «Слуга народа» бойкотировала соответствующее голосование.

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