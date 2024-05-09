Российские военные продолжают занимать более выгодные рубежи и улучшать положение по переднему краю, пишет пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве пояснили, что подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий улучшили положение по переднему краю. Противник утратил на этом направлении до 40 военнослужащих, две 152 мм гаубицы Д-20 и 122 мм гаубицу Д-30.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике ряду бригад противника.

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ВСУ потеряли порядка 215 наемников, солдат и офицеров, два БТР, два автомобиля, 155 мм гаубицу М777 производства США, четыре 152 мм гаубицы Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30.

Бойцы группировки войск «Центр» отразили 10 контратак штурмовых групп. ВСУ утратили до 380 военнослужащих, танк и две боевые машины пехоты.

Более выгодные рубежи удалось занять и подразделениям группировки войск «Восток», отметили в ведомстве. Противник потерял до 175 военнослужащих, два танка, два БТР, три автомобиля, 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, а также две 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Подразделения группировки войск «Днепр уничтожили до 35 военнослужащих, два автомобиля и две 155 мм гаубицы М777 производства США.

В общей сложности, по данным Минобороны РФ, ВСУ утратили за сутки до 845 военнослужащих.

Кроме того, силы ПВО сбили две оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, 15 реактивных снарядов «Vampire» чешского производства, реактивный снаряд HIMARS производства США.