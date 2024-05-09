"Накидка" превратила БМП-3 в боевую машину-невидимку

Накануне Дня Победы Курганмашзавод холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) отгрузил заказчику новую партию военной техники - об этом сообщила пресс-служба Ростеха.

© Российская Газета

В войска отправлены БМП-3 с комплектами дополнительной защиты, включая маскировочные комплексы "Накидка", а также БМД-4М. Уточняется, что боевые машины десанта изготовлены с опережением плана.

Специалисты Курганмашзавода с учетом опыта специальной военной операции значительно усовершенствовали БМП-3. Стоит отметить, что впервые эти боевые машины еще на заводе комплектуются дополнительной защитой бортов и верхней полусферы, а также очень эффективным средством снижения заметности, так называемой, "Накидкой".

БМП-3 надежно защищена от атак кумулятивными снарядами в борт под любым углом. А также - от атак в верхнюю полусферу, в том числе от кумулятивных гранат, которые сбрасывают с коптеров.

О "Накидке" стоит сказать особо.

Это огромный чехол, сшитый по размерам конкретной боевой техники, в данном случае - БМП-3. Ткань чехла состоит из специального синтетического теплоизоляционного материала, который снижает температуру своего верхнего слоя до уровня температуры окружающего воздуха. Это позволяет уменьшить вероятность обнаружения бронированных боевых машин в инфракрасном диапазоне. А специальные прошивки снижают заметность в радиолокационном и радиотепловом диапазонах. Как говорят разработчики, применение "Накидки" при дополнительной маскировке бронетехники значительно снижает вероятность ее обнаружения в ближнем инфракрасном диапазоне дневными и ночными приборами и прицелами, тепловизионными системами и головками самонаведения. Фактически для всех систем технического зрения наши боевые машина становятся невидимыми.

Если днем технику, одетую в "Накидку", при помощи хорошей оптики еще можно разглядеть, то ночью она сливается с окружающим рельефом. А тепловые головки самонаведение, к примеру, противотанковых комплексов Javelin, и днем закрытую специальной тканью цель не видят.

Вне всякого сомнения, новая боевая техника с дополнительной защитой повысит мощь российских подразделений в зоне СВО.