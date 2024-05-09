Путин и Пашинян согласовали вывод военных РФ из Армении

Москва и Ереван согласовали вывод российских военных и пограничников из некоторых областей Армении, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, шаги по сокращению российской группировки сил в республике были согласованы во время встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Кремле.

В Кремле назвали встречу Путина и Пашиняна нужной и ожидаемой

Песков уточнил, что по просьбе армянской стороны российские пограничники останутся на границе с Ираном и Турцией,

Ранее сообщалось, что Ереван сокращает военно-техническое сотрудничество с Москвой, но наращивает экономическое взаимодействие с российской стороной.