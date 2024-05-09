Путин: Бердычи было сложно взять, но "добрали"
Президент РФ Владимир Путин в разговоре с военнослужащими заявил о героизме российских военных при освобождении населенного пункта Бердычи в Донецкой Народной Республике. Об этом он сказал в диалоге с командиром 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады гвардии полковником Халиковым.
В частности, боец рассказал, что в ходе выполнения задач СВО именно на Авдеевском направлении в населенном пункте Бердычи был использован наземный роботизированный комплекс "Курьер" , который положительно показал себя.
"Добрали его все-таки. Сложно было, я знаю", - отреагировал Путин. Халиков согласился, что было сложно. "Но забрали, продвигаемся дальше", - сказал он.