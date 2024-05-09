Путин: Бердычи было сложно взять, но "добрали"

Президент РФ Владимир Путин в разговоре с военнослужащими заявил о героизме российских военных при освобождении населенного пункта Бердычи в Донецкой Народной Республике. Об этом он сказал в диалоге с командиром 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады гвардии полковником Халиковым.

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В частности, боец рассказал, что в ходе выполнения задач СВО именно на Авдеевском направлении в населенном пункте Бердычи был использован наземный роботизированный комплекс "Курьер" , который положительно показал себя.