ВС России поразили полевой склад группы ВСУ «Донецк»

В Минобороны России заявили, что российские войска поразили полевой склад группы ВСУ «Донецк».

«Уничтожены: командно-наблюдательный пункт подразделения 65-й механизированной бригады ВСУ, полевой склад боеприпасов оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк», — говорится в сводке ведомства.

Отмечается, что также было нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 105-ти районах.

Ранее заместитель командира штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин в своём посте в социальных сетях назвал ситуацию на фронте самой угрожающей с начала СВО.