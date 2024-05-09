Названа цель боев ВСУ за Часов Яр

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут бои за Часов Яр для того, чтобы не дать российской армии взять Харьков, Днепр, Одессу и Киев, говорится в публикации The Economist.

Газета поговорила с командирами ВСУ, которые выразили тревогу из-за возможного наступления России. Год назад, когда Украина готовилась к контрнаступлению, простое удержание собственных позиций считалось самым пессимистичным сценарием, однако теперь, когда Россия готовится к новому рывку, это названо лучшим вариантом, отмечает издание.

Собеседники газеты считают, что Украине не хватает ресурсов, чтобы вернуться к границам 1991 года, как обещали ее политики.

«Я предлагаю всем, кто говорит о границах 1991 года, дойти до Бахмута (российское название города Артемовск — прим. «Ленты.ру»), — заявил командир подразделения ПВО Александр Тимченко.

По словам командира 92-й дивизии ВСУ Павла Федосенко, существует 70 процентов вероятности, что Россия может занять часть Донбасса, которая находится под контролем Украины.

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Ранее глава Донецкой областной военной администрации (ОВА), подконтрольной Киеву, Вадим Филашкин заявил, что при взятии Россией города Часов Яр и других районов Донбасса, Москва попадет «в самое сердце» Украины.