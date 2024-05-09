Путин рассказал об использовании иностранных технологий в СВО

Президент России Владимир Путин подтвердил возможность массового производства современных боевых платформ с использованием иностранных технологий для зоны СВО. По его словам, у России есть наработки.

«Возможно, конечно <…> У нас и собственные разработки есть хорошие», — ответил Путин на вопрос о возможности организации массового производства техники для СВО.

Путин высказался о всеобъемлющей и неделимой безопасности

Он уточнил, что Россия будет использовать как собственные разработки, так и передовые технологии, доступные на международном рынке, несмотря на текущие сложности. Его слова передает сайт Кремля. Путин подчеркнул, что Россия имеет опыт в адаптации и разработке подобных устройств и планирует дальнейшее расширение линейки современных воздушных, водных и подводных боевых аппаратов.

«Мы это сделаем, обязательно сделаем и будем расширять эту линейку», — добавил президент.

Ранее Путин заявил о росте промышленного производства в стране. За январь — февраль рост составил 6,6%.